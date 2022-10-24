Министерство обороны РФ сообщает об очередных успехах российских войск в ходе спецоперации на Украине.
На Купянском направлении в районах населённых пунктах Берестовое, Першотравневое, Орлянка (Харьковская область) ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ силами трёх мотопехотных рот. Однако подразделения противника были отброшены на исходные рубежи. Уничтожен танк и пять БТР.
На Краснолиманском направлении две механизированные роты сделали попытку прорвать оборону войск РФ. Артиллерия и авиации дала отпор противнику, атака остановлена, ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено две машины пехоты, сообщают в ведомстве.
На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать в районе населённых пунктов Сладкое и Владимировка. Атака отражена, ликвидировано три машины пехоты и один танк.
На Николаево-Криворожском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку атаковать российские войска. В результате артиллерийского огня и работы сил авиации ВС РФ ликвидировано 11 броневиков и 15 автомобилей.
Всего потери ВСУ в данных регионах составили сверх 150 украинских военных.
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