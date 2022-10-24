МО РФ: более 150 солдат ВС Украины ликвидировано при попытке наступления

Министерство обороны РФ сообщает об очередных успехах российских войск в ходе спецоперации на Украине.

На Купянском направлении в районах населённых пунктах Берестовое, Першотравневое, Орлянка (Харьковская область) ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ силами трёх мотопехотных рот. Однако подразделения противника были отброшены на исходные рубежи. Уничтожен танк и пять БТР.

На Краснолиманском направлении две механизированные роты сделали попытку прорвать оборону войск РФ. Артиллерия и авиации дала отпор противнику, атака остановлена, ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено две машины пехоты, сообщают в ведомстве.

На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать в районе населённых пунктов Сладкое и Владимировка. Атака отражена, ликвидировано три машины пехоты и один танк.

На Николаево-Криворожском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку атаковать российские войска. В результате артиллерийского огня и работы сил авиации ВС РФ ликвидировано 11 броневиков и 15 автомобилей.

Всего потери ВСУ в данных регионах составили сверх 150 украинских военных.