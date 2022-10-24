Представители Минобороны РФ сказали, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие сутки на Краснолиманском направлении уничтожили около 20 солдат и две боевые машины пехоты ВСУ.
По данным военного ведомства, две механизированные роты армии Украины безуспешно пытались прорвать оборону РФ в районе Червонопоповки Луганской Народной Республики.
"Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен", — отметили в министерстве.
Ранее в МО сообщили о ликвидации более 80 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении.
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