МО: ВС России отразили атаки украинских военных на Краснолиманском направлении

Представители Минобороны РФ сказали, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие сутки на Краснолиманском направлении уничтожили около 20 солдат и две боевые машины пехоты ВСУ.

По данным военного ведомства, две механизированные роты армии Украины безуспешно пытались прорвать оборону РФ в районе Червонопоповки Луганской Народной Республики.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен", — отметили в министерстве.

Ранее в МО сообщили о ликвидации более 80 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении.