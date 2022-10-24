Писатель Захар Прилепин призвал не верить сообщениям Украины о потере почти половины энергетической инфраструктуры страны. Он считает такие заявления блефом.
Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин предположил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко намеренно делает заявления о крахе украинской энергосистемы, отчитываясь о потерях 4000 МВт мощностей.
Литератор напомнил, что однажды Украине уже удалось ввести Россию в заблуждение.
"Они один раз так уже развели москалей, сливая инфу про то, что у них нет боеспособных войск, а все, кто на фронте — не умыты, не обуты и воевать бояться, норовя сбежать домой. Реальность оказалась чуть сложнее", — написал Прилепин в своём микроблоге.
Общественный деятель отметил, что "хохол умеет прикинуться мёртвым", поэтому верить Украине не стоит.
Ранее писатель Захар Прилепин объяснил "русским националистам", почему призыв топить украинских детей не является нормой.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.