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Прилепин об обмане Украиной "москалей": Говорили, что нет боеспособных войск

Силовые структуры

Писатель Захар Прилепин призвал не верить сообщениям Украины о потере почти половины энергетической инфраструктуры страны. Он считает такие заявления блефом.

Прилепин об обмане Украиной "москалей": Говорили, что нет боеспособных войск

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин предположил, что министр энергетики Украины Герман Галущенко намеренно делает заявления о крахе украинской энергосистемы, отчитываясь о потерях 4000 МВт мощностей.

Литератор напомнил, что однажды Украине уже удалось ввести Россию в заблуждение.

"Они один раз так уже развели москалей, сливая инфу про то, что у них нет боеспособных войск, а все, кто на фронте — не умыты, не обуты и воевать бояться, норовя сбежать домой. Реальность оказалась чуть сложнее", — написал Прилепин в своём микроблоге.

Общественный деятель отметил, что "хохол умеет прикинуться мёртвым", поэтому верить Украине не стоит.

Ранее писатель Захар Прилепин объяснил "русским националистам", почему призыв топить украинских детей не является нормой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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