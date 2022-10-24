Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Daily Express: Меган Маркл спровоцировала спор в королевской семье из-за РФ
Названы страны, которые пострадают от "грязной бомбы" Киева: России в списке нет
РВ привела в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Киевом
Коц об атаке ВСУ на Красно-Лиманском направлении: Пыталась вклиниться в оборону
В Харьковской области прогремели взрывы
Козюлин: переброска в Румынию десантной дивизии США — отвлекающий манёвр
Расследование диверсии на газопроводе "СП": всё указывает на непричастность РФ
Кириллов: Киев выдаст подрыв "грязной бомбы" за срабатывание боеприпаса РФ
Украинский русофоб стал обладателем Премии мира немецких книготорговцев

Сивков: Херсон могут сдать, если так решат политики

Силовые структуры

Удержать Херсон российские военные смогут спокойно, однако положение дел зависит совсем не от них, поэтому предсказать исход сражения невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Сивков: Херсон могут сдать, если так решат политики

Аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей, отметил, что позиции группировки армии России под Херсоном укрепились, они отбивают атаки вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом возможности для наступления противника уже исчерпаны.

Ожидать чего угодно можно не с военной, а с политической точки зрения, пояснил собеседник издания. Он назвал политическим вопрос статуса Херсона, заметив, что ситуация может быть непредсказуемой в этой плоскости.

Херсон может стать разменной монетой в "грязных торгах", которые ведутся сейчас на уровне США, Франции и Германии. И если переговорщики решат, то Херсон могут даже сдать, заключил Сивков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Мир. Новости мира
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Мир. Новости мира
Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"
Людмила Черткова American Thinker: демократы втянули нас в опасную игру на Украине Людмила Черткова Любовь Степушова Можно выдохнуть: Си Цзиньпин обеспечит Путину поддержку на долгие годы Любовь Степушова Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская
Силовые структуры
Военные ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана
Силовые структуры
РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана
Последние материалы
Коц об атаке ВСУ на Красно-Лиманском направлении: Пыталась вклиниться в оборону
Астролог Кройцер: Новолуние сильно отразится на Весах, Овне, Львах и ещё двух знаках зодиака
В Харьковской области прогремели взрывы
Козюлин: переброска в Румынию десантной дивизии США — отвлекающий манёвр
Расследование диверсии на газопроводе "СП": всё указывает на непричастность РФ
Кириллов: Киев выдаст подрыв "грязной бомбы" за срабатывание боеприпаса РФ
Херсон не сдадут: российская армия накапливает энергию прорыва
Украинский русофоб стал обладателем Премии мира немецких книготорговцев
Царёв заявил, что вывозить монументы полководцев — это просто глупость
"Страна.ua": Украина готовит всеобщей мобилизацию в ответ на частичную в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников