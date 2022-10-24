Сивков: Херсон могут сдать, если так решат политики

Удержать Херсон российские военные смогут спокойно, однако положение дел зависит совсем не от них, поэтому предсказать исход сражения невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей, отметил, что позиции группировки армии России под Херсоном укрепились, они отбивают атаки вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом возможности для наступления противника уже исчерпаны.

Ожидать чего угодно можно не с военной, а с политической точки зрения, пояснил собеседник издания. Он назвал политическим вопрос статуса Херсона, заметив, что ситуация может быть непредсказуемой в этой плоскости.

Херсон может стать разменной монетой в "грязных торгах", которые ведутся сейчас на уровне США, Франции и Германии. И если переговорщики решат, то Херсон могут даже сдать, заключил Сивков.