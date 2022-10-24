Смысла оборонять Херсон ценой тысяч жизней военнослужащих российской армии нет. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулёв.
Он заметил, что ВС РФ в состоянии отразить атаку группировок вооружённых сил Украины (ВСУ), которые способны продвинуться дальше.
Депутат добавил, что не видит никакого смысла, если для обороны этих рубежей нужно будет положить тысячи российских военных.
По его мнению, нужно найти те рубежи, на которых ВС РФ не только гарантированно отразят нападение, но и понесут минимальные потери, нанеся при этом максимальный урон врагу.
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