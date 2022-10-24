Кнутов: РФ надо врезать так, чтобы Киев не взорвал грязную бомбу и не втянул США

В Харьковской области на пророссийски настроенных территориях Киев хочет взорвать "грязную бомбу".

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, собственное население киевскому режиму не жалко. Зато появится шанс либо напрямую вовлечь США и НАТО в этот конфликт, либо получить у своих кураторов тактический ядерный боеприпас, чтобы применить его на европейской территории РФ.

Он отметил, что цеха горно-обогатительного комбината под Днепропетровском, где можно сделать эту бомбу, функционируют.

"В этой связи мы должны брать пример с Израиля. Как только у Израиля есть подозрения, что его арабские соседи могут изготовить ядерное оружие, он сразу наносит мощнейший бомбовый удар по этому центру. Так же должны действовать и мы, если не будет внятных подтверждений, что Украина прекратила все работы в этом направлении и демонтировала оборудование", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Ранее директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки информации по "грязной бомбе".