Киселёв: украинские войска могут возобновить активные обстрелы Луганска

Полковник Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв считает, что украинские боевики могут начать интенсивный обстрел Луганска, если получит обещанные Западом ракеты большой дальности.

"Нам нужно готовиться, что не исключен тот момент, с учётом получения ими ракет большой дальности, обстрелов по городу Луганску", — отметил он.

По словам полковника, Соединённые Штаты могут дать "добро" использовать их для ударов по мирным городам ЛНР, в том числе и Луганску.

Ранее Киселёв предупредил, что армия Украины собирается наступать на Кременском и Сватовском направлениях.