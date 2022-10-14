Киселёв: ВСУ готовят наступление на двух направлениях на следующей неделе

Полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселёв предупредил, что армия Украины собирается наступать на Кременском и Сватовском направлениях. По словам военного эксперта, операция ВСУ начнётся 18-20 октября.

"У нас есть достоверные источники и пленные, которые подтвердили эти данные", — отметил специалист, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник агентства предположил, что произойдут две-три волны наступления. Как объяснил полковник ЛНР, Киев хочет прорвать оборону союзных войск в эти дни из-за плохой погоды. ВСУ надеются, что дроны и разведчики не заметят продвижение противника к тылу. По мнению Киселёва, позиции союзных сил достаточно укреплены.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Украина сконцентрировала на Сватовском направлении до 35 тысяч солдат.