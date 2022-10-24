Военные эксперты: более 80 спецназовцев ВСУ погибли под Херсоном

Две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) Украины попытались утром 24 октября провести разведку боем у позиций российских военных в населённых пунктах Борозенское и Пятихатки, находящихся в 150 км к северо-востоку от Херсона. Подробности гибели более 80 бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ) раскрыли авторы Telegram-канала "Военная хроника".

По их данным, украинский спецназ использовал три лёгких броневика Husky TSV. Дополнительное подкрепление им привезли на обычной технике: бойцы 17-го батальона территориальной обороны ВСУ прибыли на позиции в автобусе, самосвалах "КамАЗ" и пикапах с крупнокалиберными пулемётами.

Эта колонна была обнаружена беспилотником "Орлан-30" в пять часов утра. По скоплению техники нанесли удар штурмовики Су-25 ВКС РФ.

После авиаудара по позициям ВСУ дополнительно отработали орудия "Гиацинт-Б", а также реактивные системы залпового огня (РСЗО)"Смерч".

Общее количество погибших с украинской стороны в ходе вылазки в укрепрайон ВС РФ превышает 80 человек. Также потеряно не менее десяти единиц техники, включая все бронеавтомобили Husky TSV и гражданские машины.

Рейды на гражданской технике ВСУ уже оборачивались большими потерями: ранее офицеры спецназа Украины гибли в гражданских машинах под Давыдовым Бродом и Благодатовкой, заметили военные эксперты.