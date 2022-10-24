Депутат Гурулёв: первая попытка наступления ВСУ на Херсон увенчалась успехом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли несколько довольно серьёзных попыток наступления в битве за Херсон. И первая попытка у них увенчалась успехом, российские военные отошли примерно на 20-30 км от рубежа, который занимали. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Политик заметил, что военные России отошли, "закрылись", отразили все остальные попытки и нанесли очень сильное поражение противнику в технике и в живой силе.

От попыток идти дальше из-за отсутствия сил ВСУ практически отказались, заметил депутат.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что военные РФ готовят ловушку для ВСУ в Херсоне и не собираются сдавать город.