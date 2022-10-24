Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, какая победа нужна России.
Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что взгляды на происходящее и мотивы у всех людей разные.
"Да и понятие победы — тоже своё. В классическом понимании победа — это когда одни поставили на колени других, — но это не Победа. Мало поставить на колени, много — сохранить при этом человеческое лицо", — написал Ходаковский в своём микроблоге.
Военачальник рассказал о некоторых бойцах Альфы, которым нравилось "попинать" поверженного противника. Он отметил, что в жизни эти люди страдали комплексами.
"Такие ни побеждать не умели, ни проигрывать, потому что физической силы было полно, а вот духовной не было", — поделился своим мнением Ходаковский.
Он отметил, что залог победы кроется в духовности.
"И мотивация, которой нам так не хватает — она из духовной силы рождается, а не из инструкции по эксплуатации изделия "Герань-2", — отметил командир "Востока".
Ранее Александр Ходаковский прокомментировал вынужденное отступление ВС РФ.
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