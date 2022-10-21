Ходаковский о вынужденном оттуплении ВС РФ: "Невозможно без горечи реагировать"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как менялись его прогнозы по поводу спецоперации на Украине в марте и в июле.

Ходаковский вспомнил о мартовской эйфории, которую он не разделял, так как видел "горизонт наших усилий". В июле, когда, по его словам, "в воздухе всё ещё висела пыльца наступления", он утверждал, что ВС РФ остановились.

"Но ни марте, ни в июле я и не предполагал, что нас вынудят отступать — и это больно. Наблюдая развитие событий, невозможно без горечи реагировать на происходящее, но и тут я себе говорю: это нужно принять", — написал Ходаковский в своём микроблоге.

Бывший командир донецкой "Альфы" предположил, что "высшим силам нужна сильная и живая Россия"

"Ради этого они попускают нам эту горечь. И принять — это не значит смириться. Принять — это, прежде всего, понять", — объяснил военачальник.

Экс-командир "Востока" убеждён, что России нужно извлечь уроки и начать преобразования.

Ранее Александр Ходаковский отметил, что наступательные возможности ВСУ с каждым днём сокращаются.