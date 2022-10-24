Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
А тем временем, на Лиманском участке националисты киевской власти пытались взять высоты южнее Макеевки и продвинуться под населённый пункт Краснопоповка.
Две роты мотопехоты боевиков ВСУ атаковали опорные пункты российской армии, но попали под сосредоточенный артогонь и с потерями отступили.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.