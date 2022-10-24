Воздушная тревога в Одессе, Николаеве, Днепропетровске и Кировограде

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

А тем временем, на Лиманском участке националисты киевской власти пытались взять высоты южнее Макеевки и продвинуться под населённый пункт Краснопоповка.

Две роты мотопехоты боевиков ВСУ атаковали опорные пункты российской армии, но попали под сосредоточенный артогонь и с потерями отступили.