Военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что Украина способна создать "грязную бомбу". Также специалист перечислил сценарии подрыва этого устройства.
По словам полковника запаса, у Киева есть возможность использовать для производства "грязной бомбы" отработавшее ядерное топливо, тепловыделяющие сборки в реакторах на территории атомных электростанций. В этом вопросе украинским властям могут помочь и научно-исследовательские устройства, предупредил эксперт.
"Ударят по хранилищу с ядерным топливом на территории ЗАЭС — и вся Европа, в зависимости от розы ветров, превратится в безжизненную пустыню на следующие 120-150 лет", — сказал Ходарёнок.
Вместе с этим он указал на возможность применить боеприпас с маленьким количеством урана или плутония. В этом случае не произойдёт ядерный взрыв, но люди погибнут из-за рака, объяснил специалист.
Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин сообщил, что от "грязной бомбы" Киева могут пострадать Молдавия, Румыния и Греция.
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