Ходарёнок: Киев может создать "грязную бомбу" из отработавшего ядерного топлива

Военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что Украина способна создать "грязную бомбу". Также специалист перечислил сценарии подрыва этого устройства.

По словам полковника запаса, у Киева есть возможность использовать для производства "грязной бомбы" отработавшее ядерное топливо, тепловыделяющие сборки в реакторах на территории атомных электростанций. В этом вопросе украинским властям могут помочь и научно-исследовательские устройства, предупредил эксперт.

"Ударят по хранилищу с ядерным топливом на территории ЗАЭС — и вся Европа, в зависимости от розы ветров, превратится в безжизненную пустыню на следующие 120-150 лет", — сказал Ходарёнок.

Вместе с этим он указал на возможность применить боеприпас с маленьким количеством урана или плутония. В этом случае не произойдёт ядерный взрыв, но люди погибнут из-за рака, объяснил специалист.

Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин сообщил, что от "грязной бомбы" Киева могут пострадать Молдавия, Румыния и Греция.