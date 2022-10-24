Названы страны, которые пострадают от "грязной бомбы" Киева: России в списке нет

Если киевские власти пойдут на провокацию с так называемой грязной бомбой, то пострадать могут несколько стран. Всё будет зависеть от розы ветров, уверен политолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Он допускает, что Киев может пойти на подобный шаг, ведь ВСУ делали попытки захвата Запорожской АЭС, а там находится хранилище радиоактивных отходов, которые могут служить материалом для такой бомбы. Никулин прогнозирует, какие страны могут попасть под волну.

"Всё зависит от розы ветров. Если до ноября подрыв бомбы на территории Украины представлял прямую угрозу России, то с начала ноября ветра идут преимущественно в сторону юго-запада. Следовательно, основной процент заражения достанется Молдавии, Румынии, Греции. Основной замысел Киева — обвинить во всём Россию, якобы, это мы взорвали бомбу, а украинцы сами — пострадавшая сторона. Ради этого они готовы поставить под угрозу и свой народ, и европейцев", — сообщает политолог в беседе с "МК".