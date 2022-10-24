Руководитель ИА News Front Константин Кнырик опроверг распространяемые Украиной фейки о продвижении ВСУ на херсонском направлении.
Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что украинская армия отбила несколько населённых пунктов в Херсонской области.
"Наши ребята удерживают всю ту линию фронта, которая была изначально выставлена. То количество населенных пунктов, которые называют ВСУ — некоторые мифы и легенды, традиционные для заявлений ВСУ", — сказал журналист в эфире программы "Формула смысла".
По его словам, Киев распространяет "панические слухи" о том, что Вооружённые силы России якобы планируют уйти из города. Эта информация не соответствует действительности, отметил Кнырик. Российская армия не собирается сдавать Херсон, что подтверждается созданием в городе территориальной обороны и эвакуацией горожан в другую сторону Днепра, подчеркнул представитель СМИ.
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