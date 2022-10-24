ВСУ ведут атаки по позициям нашей армии на Криворожско-Никопольском и Сватовско-Краснолиманском направлениях.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что так войска Украины отвлекают внимание ВС РФ перед готовящимся ударом в Запорожском области. Сейчас ВСУ стремятся к тому, чтобы наши войска перекинули резервы на укрепление обороны Херсона, Сватово и Кременной. После этого противник хочет нанести удар из района Орехова и Гуляйполя.
"Потенциальные цели наступления — Васильевка и далее Энергодар (в связки с десантом через Днепр у ЗАЭС), Токмак, Пологи", — полагает Рожин.
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