В Киеве заявили, что судьба Тайваня решится в боях за Херсон

США и Европа должны увеличить военную помощь Киеву накануне "большой битвы за Херсон".

Ход этой битвы якобы и будет решающим для всех мировых геополитических процессов. Об этом сообщил украинский политический эксперт Константин Матвиенко.

"Если Россия после СВО сохранится в том виде, в каком она пребывает сейчас, то это огромная угроза миру. Если РФ оправится после поражения и станет надёжным союзником Китая, для США это будет огромный вызов, который, в условиях союза Россия — Китай, будет сложно преодолеть. Поэтому судьба Тайваня решается сейчас в херсонских степях", — на пресс-конференции в Киеве сказал националист.

Поэтому мир должен помогать Украине мощнее, отметил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас в горниле этих битв происходит "создание новой модерной украинской нации".