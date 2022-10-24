Берлин передаст Киеву еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный со ссылкой на слова канцлера Германии Олафа Шольца.
По словам главы немецкого правительства, передача систем ПВО произойдёт "в ближайшее время".
Ранее уже сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от ФРГ срочно поставить дополнительные управляемые ракеты к зенитно-ракетному комплексу IRIS-T.
Данные системы активно используется боевиками ВСУ, но из-за постоянных ракетных атак армии России боезапасы быстро заканчиваются.
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