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Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Разведчики батальона спецназа совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили контратаку многочисленной армии ВСУ. 

Бойцы умело применяли минные заграждения и огонь артиллерии, корректируя действия с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки противник понёс крупные потери. Ликвидированы бронетранспортёры и боевые машины пехоты, а также военнослужащие ВСУ. 

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу батальона.

Ранее Борис Рожин заявил, что ВСУ отвлекают внимание ВС РФ перед ударом в Запорожье. 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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