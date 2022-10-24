РВ: Бойцы спецназа НМ ДНР отразили масштабную контратаку ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Разведчики батальона спецназа совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики отразили контратаку многочисленной армии ВСУ.

Бойцы умело применяли минные заграждения и огонь артиллерии, корректируя действия с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки противник понёс крупные потери. Ликвидированы бронетранспортёры и боевые машины пехоты, а также военнослужащие ВСУ.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу батальона.

Ранее Борис Рожин заявил, что ВСУ отвлекают внимание ВС РФ перед ударом в Запорожье.