Кадыров: за обстрел территории РФ нужно стирать с лица земли города противника

Рамзан Кадыров призвал командование российской армии жёстче отвечать за обстрелы российских регионов с территории Украины.

"Если прилетел снаряд на нашу сторону, надо стереть с лица земли города противника, чтобы было видно дальний горизонт", — заявил глава Чечни в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинские боевики должны бояться даже подумать атаковать территорию России.