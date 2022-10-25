Рамзан Кадыров призвал командование российской армии жёстче отвечать за обстрелы российских регионов с территории Украины.
"Если прилетел снаряд на нашу сторону, надо стереть с лица земли города противника, чтобы было видно дальний горизонт", — заявил глава Чечни в своём Telegram-канале.
Он отметил, что украинские боевики должны бояться даже подумать атаковать территорию России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.