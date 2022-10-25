Вашингтон не планирует приостанавливать передачу финансовой и военной помощи Киеву на фоне предупреждений РФ о возможном применении "грязной бомбы" украинскими военными, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В понедельник, 24 октября, он провёл телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По информации пресс-службы Госдепа, во время беседы Блинкен заявил, что американские власти будут и дальше поддерживать Киев, несмотря на многочисленные сообщения, связанные с "грязными бомбами".
Госсекретарь США также подчеркнул: Вашингтон продолжит работу со своими партнёрами для дальнейших поставок техники Украине.
"Штаты вместе с союзниками готовы удовлетворять потребности Киева в области безопасности на поле боя", — сказано в официальном релизе Госдепа.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва собирается поднять в ООН вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".
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