Украинский глава центра военных исследований Александр Мусиенко предположил, что Тегеран может передать Москве беспилотные аппараты Arash-2.
Эти иранские дроны способны поражать не только стационарные объекты, но и средства ПВО, в интервью телеканалу ТСН отметил он.
Беспилотники Arash-2 имеют крейсерскую скорость — 100 километров в час, дальность применения до 2 тысяч километров.
Данные БПЛА-камикадзе могут быть оснащены оптическими и тепловизионными сканерами для захвата разных видов целей, сообщает в Telegram-канал телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Это даёт возможность несколько раз ему менять направление движения перед ударом. Одна из главных задач дрона — подавление систем ПВО.
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