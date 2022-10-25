Киев боится передачи России новых беспилотников Arash-2

Украинский глава центра военных исследований Александр Мусиенко предположил, что Тегеран может передать Москве беспилотные аппараты Arash-2.

Эти иранские дроны способны поражать не только стационарные объекты, но и средства ПВО, в интервью телеканалу ТСН отметил он.

Беспилотники Arash-2 имеют крейсерскую скорость — 100 километров в час, дальность применения до 2 тысяч километров.

Данные БПЛА-камикадзе могут быть оснащены оптическими и тепловизионными сканерами для захвата разных видов целей, сообщает в Telegram-канал телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Это даёт возможность несколько раз ему менять направление движения перед ударом. Одна из главных задач дрона — подавление систем ПВО.