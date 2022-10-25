В Мелитополе прогремел мощный одиночный взрыв.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Машина взорвалась возле здания запорожской телекомпании, позже сообщил источник РИА Новости.
Произошедшее квалифицируется как террористический акт, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В результате теракта в Мелитополе пострадали пять человек, рассказал член ОП РФ журналист Александр Малькевич.
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