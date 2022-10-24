На Брянской железной дороге совершена диверсия.
Как сообщают официальные власти региона, на железнодорожном полотне сработало самодельное взрывное устройство.
На снимках, которые распространяются в Интернете, видно, что на повреждённом участке дороги находился грузовой поезд. Один из вагонов тоже пострадал.
Также сообщается, что СВУ сработало на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку находится на стыке с украинской и белорусской границами. Для любых диверсантов ВСУ это весьма лакомый кусок, пишет аналитический Telegram-канал "Рыбарь".
Среди людей пострадавших нет, сообщает администрация Брянской области.
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