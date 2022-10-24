В Брянской области под поездом сработало взрывное устройство

На Брянской железной дороге совершена диверсия.

Как сообщают официальные власти региона, на железнодорожном полотне сработало самодельное взрывное устройство.

На снимках, которые распространяются в Интернете, видно, что на повреждённом участке дороги находился грузовой поезд. Один из вагонов тоже пострадал.

Также сообщается, что СВУ сработало на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку находится на стыке с украинской и белорусской границами. Для любых диверсантов ВСУ это весьма лакомый кусок, пишет аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

Среди людей пострадавших нет, сообщает администрация Брянской области.