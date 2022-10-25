Украинский военный, поднимавший флаг на острове Змеиный, недавно погиб. Его похоронили в субботу.
Об этом рассказал его товарищ в эфире украинского телеканала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.