Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта СВО на Украине

Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации по состоянию на утро 25 октября.

Российские войска ведут наступательные действия в районах населённых пунктов Артёмовск, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское.

"Армия России нанесла три ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня," — докладывает ГШ ВСУ.

ВС РФ нанесли удары по объектам критической важности в Николаеве, Угледаре, Нескучном и Новой Каменке.

Ранее сообщалось об успешном применении российской армией огнемётных систем "Солнцепёк".