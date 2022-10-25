Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации по состоянию на утро 25 октября.
Российские войска ведут наступательные действия в районах населённых пунктов Артёмовск, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское.
"Армия России нанесла три ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня," — докладывает ГШ ВСУ.
ВС РФ нанесли удары по объектам критической важности в Николаеве, Угледаре, Нескучном и Новой Каменке.
Ранее сообщалось об успешном применении российской армией огнемётных систем "Солнцепёк".
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