Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик работы в зоне спецоперации на Украине уникального вооружения — тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк". На кадрах показана транспортно-заряжающая машина комплекса.
"Солнцепёк" позволяет уничтожать живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Огнемётные системы способны наносить высокоточные удары по различным целям на расстоянии до шести километров.
Ранее сообщалось, что группировка "Отважных" с помощью данных машин уничтожает укрепрайоны Вооружённых сил Украины у Красного Лимана.
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