Стремоусов: линия фронта на Херсонском направлении постоянно укрепляется

Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстановку на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в регионе стабильной.

По его словам, российские военные постоянно укрепляют фронт на этом направлении. Он также отметил, что Херсон столкнулся с непростыми временами. Как пояснил представитель администрации, большая часть мирных жителей уже покинула город.

"Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется", — указал Стремоусов.

Кроме того, чиновник добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли несколько тысяч солдат в 32 километрах от Херсона (Николаевское направление). Заместитель губернатора подчеркнул: в районе Кривого Рога также наблюдается ослабление украинских подразделений.

Он уверен, что вскоре все боевые действия на территории региона завершатся. Виновные обязательно понесут наказание, заключил Стремоусов.

Ранее власти Херсона сообщили, что оставшиеся в городе мужчины могут пополнить ряды территориальной обороны.