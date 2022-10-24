Власти Херсона: все оставшиеся в городе мужчины могут вступить в тероборону

Все мужчины, которые решили остаться в Херсоне по своему желанию, могут пополнить ряды территориальной обороны. Об этом сообщили в администрации региона.

По информации ведомства, граждане по-прежнему могут выехать на левый берег Днепра на катере с Речного вокзала.

"В то же время для мужчин, желающих остаться в Херсоне, создана возможность вступить в ряды теробороны", — сказано в официальном релизе.

При этом в администрации отметили, что угроза безопасности в городе возросла из-за агрессивных действий украинских националистов. Представители ведомства порекомендовали мирным жителям уточнять все вопросы, связанные с временным переездом в другие регионы РФ, по телефону горячей линии +7(800) 301-99-99.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе сохраняется стабильная ситуация, однако Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки прорыва.