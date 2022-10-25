"Грязная бомба": киевский режим пытается остановить СВО

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что Киев хочет взорвать "грязную бомбу" для того, чтобы остановить проведение спецоперации на Украине.

"Первая — прервать нашу операцию. Они думают, что она вряд ли сможет дальше проходить в этом регионе в условиях ядерного заражения", — отметил он.

Кроме того, есть и вторая цель, которую преследует киевский режим — это обвинения в адрес России в применении ядерного оружия.

"А за этими обвинениями может быть всё что угодно. Отставные американские генералы ранее говорили, что в случае применения Россией ядерного оружия и они, возможно, будут вовлечены в конфликт", — предположил дипломат.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия должна разбомбить место создания ядерного боеприпаса на Украине.