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"Грязная бомба": киевский режим пытается остановить СВО

Силовые структуры

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что Киев хочет взорвать "грязную бомбу" для того, чтобы остановить проведение спецоперации на Украине.

"Грязная бомба": киевский режим пытается остановить СВО

"Первая — прервать нашу операцию. Они думают, что она вряд ли сможет дальше проходить в этом регионе в условиях ядерного заражения", — отметил он.

Кроме того, есть и вторая цель, которую преследует киевский режим — это обвинения в адрес России в применении ядерного оружия.

"А за этими обвинениями может быть всё что угодно. Отставные американские генералы ранее говорили, что в случае применения Россией ядерного оружия и они, возможно, будут вовлечены в конфликт", — предположил дипломат.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия должна разбомбить место создания ядерного боеприпаса на Украине.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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