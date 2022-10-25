Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал ближайшие три недели "крайне опасными" из-за возможной подготовки ядерной провокации киевским режимом.
Дипломат не исключил, что Украина решится на агрессию на фоне выборов в американский Конгресс и попытки изолировать РФ из международных процессов.
"Ближайшие три недели с точки зрения ядерной провокации Запада руками Киева будут крайне опасны", — отметил Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС.
Ранее политический эксперт Иосиф Дискин в интервью Pravda.Ru пояснил, что власти Украины обладают достаточными ресурсами и возможностями для разработки ядерного оружия.
Он подчеркнул: Россия сейчас старается не допустить такого сценария. Как пояснил специалист, Киев может создать оружейный плутоний на основе ядерного топлива, которое вырабатывается на атомных электростанциях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.