Мирошник: ближайшие недели опасны из-за вероятности ядерной провокации Киева

Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал ближайшие три недели "крайне опасными" из-за возможной подготовки ядерной провокации киевским режимом.

Дипломат не исключил, что Украина решится на агрессию на фоне выборов в американский Конгресс и попытки изолировать РФ из международных процессов.

"Ближайшие три недели с точки зрения ядерной провокации Запада руками Киева будут крайне опасны", — отметил Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее политический эксперт Иосиф Дискин в интервью Pravda.Ru пояснил, что власти Украины обладают достаточными ресурсами и возможностями для разработки ядерного оружия.

Он подчеркнул: Россия сейчас старается не допустить такого сценария. Как пояснил специалист, Киев может создать оружейный плутоний на основе ядерного топлива, которое вырабатывается на атомных электростанциях.