Дискин: у Киева достаточно ресурсов и возможностей для создания ядерного оружия

Политический эксперт Иосиф Дискин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал опасения российских властей по поводу появления на Украине ядерного оружия.

"В этой стране существуют Ровенская и другие атомные станции, которые вырабатывают большое количество ядерного топлива. На этой основе возможно создание оружейного плутония", — подчеркнул специалист.

По его словам, Москва призывает Международное агентство по атомной энергии даже под влиянием западных стран не допустить создание ядерного оружия на Украине. Мировое сообщество должно заставить Киев обеспечить представителям МАГАТЭ свободный доступ к станциям и другим объектам, отметил эксперт.

"В Харькове до сих пор работает крупный центр ядерных исследований. У Украинской академии наук достаточно потенциала для разработки ядерного оружия", — заключил собеседник издания.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президент Владимир Зеленский указывал на намерение Киева получить ядерное оружие ещё на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мир не должен этого допустить", — сказал глава СВР во время открытия выставки к 60-летию Карибского кризиса в музее Вооружённых сил Российской Федерации.