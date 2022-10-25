Шурыгин: численности ВС РФ в Белоруссии недостаточно для удара по Украине

Решение о развёртывании совместной группировки войск в Белоруссии чрезвычайно запоздало. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет издание "Военное дело".

Аналитик считает, что с этого нужно было начинать, планируя нанесение основного удара с территории Белоруссии, но не на Киев, а на Львов, чтобы перерезать все коммуникации с Западом.

Для этого там нужно было иметь группировку хотя бы тысяч сто-сто пятьдесят, добавил Шурыгин.

Группировка, которая находится сейчас в Белоруссии, и на одну пятую не соответствует по своей численности задаче "отрезания Украины" от Запада, полагает он.

У Украины есть силы, чтобы бросить их на предотвращение таких ударов, а вот у РФ для одновременного блокирования Украины с севера и начала успешного наступления на востоке сил может не хватить, заключил эксперт.