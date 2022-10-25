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МО: ВС России уничтожили до 130 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении

Силовые структуры

В Минобороны России рассказали о неудачных атаках армии Украины на Николаево-криворожском направлении. По информации военного ведомства, в ходе операции ВСУ потеряли около 130 человек, три танка, девять боевых бронеавтомобилей и 11 машин.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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