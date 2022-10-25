В Минобороны России рассказали о неудачных атаках армии Украины на Николаево-криворожском направлении. По информации военного ведомства, в ходе операции ВСУ потеряли около 130 человек, три танка, девять боевых бронеавтомобилей и 11 машин.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.