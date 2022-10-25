МО: ВС России уничтожили до 130 солдат ВСУ на Николаево-криворожском направлении

В Минобороны России рассказали о неудачных атаках армии Украины на Николаево-криворожском направлении. По информации военного ведомства, в ходе операции ВСУ потеряли около 130 человек, три танка, девять боевых бронеавтомобилей и 11 машин.