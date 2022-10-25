По информации Минобороны, в районе населённого пункта Куземовка в ЛНР на узком участке фронта украинские подразделения предприняли попытку наступления на позиции ВС РФ, используя для этого батальонно-тактическую группу.
Однако наступающий противник под ударами российских военных понёс поражение и был вынужден вернуться на свои исходные позиции.
"Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа", — рассказали в Минобороны.
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