Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа на Красно-Лиманском направлении ликвидировали свыше 120 украинских военных. Как отметили в ведомстве, ВСУ потеряли три танка, две боевые машины пехоты и бронетранспортёр.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.