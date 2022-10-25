МО РФ: армия Украины потеряла более 120 солдат на Красно-Лиманском направлении

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации за 24 часа на Красно-Лиманском направлении ликвидировали свыше 120 украинских военных. Как отметили в ведомстве, ВСУ потеряли три танка, две боевые машины пехоты и бронетранспортёр.