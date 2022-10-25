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Спецназ НМ ДНР превратил участок фронта СВО в кладбище бронетехники ВСУ

Силовые структуры

Народная милиция Донецкой Народной Республики публикует эффектные кадры работы батальона специального назначения.

Сообщается, что разведка спецназа НМ ДНР обнаружила бронетехнику украинской армии. Противник был выявлен ночью с помощью тепловизоров. Серией ударов противотанковых ракет техника была уничтожена.

"Противник продолжает отправлять в самоубийственные атаки на разведчиков всё новую технику — сейчас на этом участке остались стоять уже пять единиц разбитой техники ВСУ", — сообщает пресс-служба НМ ДНР.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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