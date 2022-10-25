Спецназ НМ ДНР превратил участок фронта СВО в кладбище бронетехники ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики публикует эффектные кадры работы батальона специального назначения.

Сообщается, что разведка спецназа НМ ДНР обнаружила бронетехнику украинской армии. Противник был выявлен ночью с помощью тепловизоров. Серией ударов противотанковых ракет техника была уничтожена.

"Противник продолжает отправлять в самоубийственные атаки на разведчиков всё новую технику — сейчас на этом участке остались стоять уже пять единиц разбитой техники ВСУ", — сообщает пресс-служба НМ ДНР.