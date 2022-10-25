Народная милиция Донецкой Народной Республики публикует эффектные кадры работы батальона специального назначения.
Сообщается, что разведка спецназа НМ ДНР обнаружила бронетехнику украинской армии. Противник был выявлен ночью с помощью тепловизоров. Серией ударов противотанковых ракет техника была уничтожена.
"Противник продолжает отправлять в самоубийственные атаки на разведчиков всё новую технику — сейчас на этом участке остались стоять уже пять единиц разбитой техники ВСУ", — сообщает пресс-служба НМ ДНР.
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