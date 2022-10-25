В западной прессе пишут о количестве сбитых БПЛА «Герань-2» не больше 10

Спецоперация на Украине вошла в новую фазу с назначением генерала Сергея Суровикина командующим СВО. Для Киева воздушные атаки ВС РФ стали неожиданностью. Ударные дроны "Герань-2" стали отличными помощниками в этом. Массированные удары по инфраструктуре Украины получили название в народе "ракетное наступление Суровикина".

Однако киевские власти пытаются показать свою боеспособность перед Западом, указывая нереальные цифры уничтоженных дронов. В Сети обсуждаются сотни ликвидированных системами ПВО Украины иранских беспилотников. Но иностранные военные аналитики скептически относятся к подобным заявлениям, считая, что потери ВС РФ в дронах составляют до 10 единиц.

"Украинцы утверждают, что на данный момент сбили 223 иранских беспилотника. В лучшем случае это довольно массовое преувеличение. Например, до сих пор нет никаких доказательств того, что Тегеран поставляет более 90, может быть, 100 "Шахид-136", что является самым массовым применением реактивных систем залпового огня, которые русские используют чаще всего, а украинцы сбивают в большем количестве. Подтверждённое количество сбитых самолетов Shahed-131 и других БПЛА иранского происхождения все ещё можно пересчитать по пальцам двух рук", — пишет американское издание Pucará Defensa.