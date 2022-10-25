Арестович: Если бы поставки оружия удвоили, мы бы закрыли угрозу со стороны РФ

Помощник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, что Украине требуется в два раза больше поставок вооружения для полной победы над Россией.

Украинский военный аналитик отметил, что ВСУ удалось остановить ВС РФ и освободить тысячи квадратных километров территории.

"Для дальнейшего продвижения украинской армии необходимо больше военной техники. В первую очередь артиллерии, бронированных машин и танков. Запад осуществляет плановые поставки, но этого недостаточно пока для решительной победы", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он признал, что не понимает, что мешает Западу удвоить поставки техники, которая имеется у союзников.

"Мы с благодарностью и недоумением относимся к помощи союзников. Без этих поставок мы бы не смогли так долго сопротивляться, а с другой, если бы поставки удвоили, то мы бы закрыли угрозу со стороны России быстро и надолго", — заявил военный обозреватель.

Арестович отметил быстроту реакции западных партнёров, которые за сутки приняли решение обеспечить ВСУ системами ПВО. Такая оперативность, по его мнению, была вызвана ударами по энергетической инфраструктуре Украины.