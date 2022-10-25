Спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) выявили в результате оперативно-розыскных мероприятий схрон вооружённых сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами иностранного производства. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.
Репортёр отметил, что из тайника были изъяты автоматы, гранатомёты, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования и взрывчатые вещества.
Схрон предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые планировали совершить теракты на территории Республики.
Сейчас продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсий.
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