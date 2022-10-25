Руденко: спецслужбы ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) выявили в результате оперативно-розыскных мероприятий схрон вооружённых сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами иностранного производства. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Репортёр отметил, что из тайника были изъяты автоматы, гранатомёты, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования и взрывчатые вещества.

Схрон предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые планировали совершить теракты на территории Республики.

Сейчас продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсий.