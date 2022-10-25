Российская армия продолжает проводить наступательные операции на Артёмовском и Авдеевском направлении.
Об этом сообщает "свежая" вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ 25 октября.
Наступление русской армии велось в н. п. Артёмовск, Бахмутское, Соледар, Белогоровка.
ВС РФ вели огонь вдоль всей линии фронта и постоянно проводили воздушную разведку, сообщили в украинском командовании. Армия РФ также осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях.
Русская армия нанесла 3 ракетных и 11 авиационных ударов, а также совершила 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили на своём You-tube канале националисты.
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