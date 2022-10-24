Вооружённые силы России продолжают проводить наступательные операции в районе Артёмовска и Авдеевки.
Об этом сообщает очередная вечерняя сводка Генштаба ВСУ 24 октября.
ВС РФ пытаются удержать освобождённые территории, улучшают тактическое положение и вместе с тем ведут наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях, сказано в сообщении украинского командования.
Украинская армия отражала атаки в районах н. п. Спирное, Соледар, Артёмовск, Новомихайловка, Угледар, Андреевка, Яковлевка, Марьинка и Первомайское, отметили в ГШ ВСУ.
Российские войска нанесли 3 ракетных и 7 авиационных ударов, а также совершила 3 обстрела из реактивных систем залпового огня.
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