"Ростех": начались поставки в ВМФ РФ комплексов ЗРК "Панцирь-МЕ"

Корабли Военно-морского флота России начали получать на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-МЕ", сообщили в "Ростехе".

"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", — пояснили в корпорации РИА Новости.

Кроме того, согласно информации, сейчас завершают испытания малого ракетного корабля, который оснащён новейшим ЗРК.