Корабли Военно-морского флота России начали получать на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-МЕ", сообщили в "Ростехе".
"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", — пояснили в корпорации РИА Новости.
Кроме того, согласно информации, сейчас завершают испытания малого ракетного корабля, который оснащён новейшим ЗРК.
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