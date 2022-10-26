Пленный из ДНР: надзиратели ВСУ были в восторге от взрыва Крымского моста

Надзиратель в месте содержания военнопленных не мог совладать с эмоциями, когда сообщили о теракте на Крымском мосту, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.

По его словам, от радости у украинского силовика "аж затряслись руки".

"Забежал, говорит, я хочу показать вам видео, все собрались ко мне подошли. Ну, у него аж руки тряслись, когда он держал камеру. Восторг дикий", — пояснил Шалыгин РИА Новости.

По словам сержанта, украинские силовики не сомневались, что теракт устроил Киев и пытались шутить на тему того, что мост "построен некачественно", если его удалось "разрушить с попадания одной ракеты".