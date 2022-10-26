Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, в общей сложности националисты выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Атака началась утром 26 октября в 05:34 по местному времени. Установлено, что боевики ВСУ обстреливали Донецк из населённого пункта Красногоровка.
Сведения о возможных пострадавших уточняются.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.