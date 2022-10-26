Украинские военные выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 152 миллиметра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, в общей сложности националисты выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Атака началась утром 26 октября в 05:34 по местному времени. Установлено, что боевики ВСУ обстреливали Донецк из населённого пункта Красногоровка.

Сведения о возможных пострадавших уточняются.