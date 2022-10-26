Козин: если Киев повредит Каховскую ГЭС, мы уничтожим армию Украины до основания

Как только очередная атака ВСУ приведёт к серьёзным повреждениям Каховской ГЭС, будет уничтожена вся военная машина Украины до основания, заявил военный эксперт Владимир Козин.

Киев продолжает обстреливать американскими ракетными системами HIMARS Каховскую ГЭС. Украинские власти прекрасно осознают, что если дамба в Каховке будет разрушена, могут погибнуть десятки тысяч мирных жителей.

Администрация Херсонской области предупредила, что в результате катастрофы затопит около 80 населенных пунктов и нарушит работу систем охлаждения Запорожской АЭС.

"Киев должен знать, что как только появятся первые признаки её (Каховской ГЭС. — Прим. ред.) разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания", — отметил Козин в интервью изданию "Украина.ру".