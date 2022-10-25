"Росэнергоатом": если Каховскую ГЭС подорвут, ЗАЭС устоит, но Энергодар смоет

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вряд ли серьёзно пострадает в случае подрыва Каховской ГЭС украинскими войсками. Об этом заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

При этом он пояснил, что Энергодар в результате ЧП, скорее всего, будет разрушен.

"Для ЗАЭС, как показывают расчёты, риски фатального развития процесса минимальны, но Энергодара может не быть", — отметил Карчаа в беседе с ТАСС.

Советник руководителя "Росэнергоатома" также предупредил о возможных нарушениях работы системы охлаждения Запорожской АЭС.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что при подрыве Каховской дамбы Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дальнейшее функционирование ЗАЭС будет находиться под угрозой. Кроме того, он подчеркнул: Киев может атаковать сразу две гидроэлектростанции, Днепровскую и Каховскую, для затопления Запорожской АЭС.