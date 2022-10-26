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 Ищенко: "Мы ещё ничего не начинали, мы пока только отмахиваемся от этой стаи"

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Россия даже в самых острых конфликтах старается не доводить ситуацию до формата: "или мы, или они", но не все это понимают в странах коллективного Запада.

 Ищенко: "Мы ещё ничего не начинали, мы пока только отмахиваемся от этой стаи"

О последнем предупреждении Владимира Путина в адрес Запада в эфире радио "Говорит Москва" рассказал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, десять лет назад западный мир выразил мнение, что негоже такой большой стране, как Россия, иметь так много природных ресурсов. И чтобы Запад жил хорошо — надо делиться.

Но наглая Россия делиться не захотела. А значит, нас стараются всеми силами уничтожить, отметил эксперт. Но на каждом этапе обострения РФ пока только отбивается, пытаясь "западным партнёрам" втолковать: "Вам же уже плохо, может, хватит?"

И то, что ещё ничего не начинали, это действительно может стать последним предупреждением Путина.

"Это — правда, мы ещё не начинали. Мы ещё никого не ненавидим, мы не воюем до последнего человека, мы ещё не пытаемся жить по принципу "или мы, или они", мы пока только отбиваемся, только отмахиваемся от этой стаи, которая на нас напала", — подытожил Ищенко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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