Бен Ходжес: у Запада нет такой ПВО, которая защитила бы Украину от ракет России

Американцы не могут защитить Европу и, в частности, Украину от российских ракет.

Бен Ходжес: у Запада нет такой ПВО, которая защитила бы Украину от ракет России

На весь Старый Свет у них всего один батальон системы ПВО "Патриот".

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"У Запада нет такой системы ПВО, которая защитила бы Украину от российских ракет", — в эфире у беглого адвоката Марка Фейгина* рассказал американский генерал.

Надо отметить, что в беседе также принимал участие и внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Оба они, замерев, не перебивая, внимательно слушали американца.

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