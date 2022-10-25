Американцы не могут защитить Европу и, в частности, Украину от российских ракет.
На весь Старый Свет у них всего один батальон системы ПВО "Патриот".
Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
"У Запада нет такой системы ПВО, которая защитила бы Украину от российских ракет", — в эфире у беглого адвоката Марка Фейгина* рассказал американский генерал.
Надо отметить, что в беседе также принимал участие и внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Оба они, замерев, не перебивая, внимательно слушали американца.
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